Malatya'da okul bahçesindeki Atatürk büstünü kırmasıyla gündeme gelen inek olayı aradan geçen 17 yıla rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Olayın yaşandığı okul 6 Şubat depremlerinde yıkılırken ineğin sahibi ve mahalle muhtarı yaşananları yıllar sonra anlattı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi'nde 2009 yılında yaşanan olayda, inek otlatılmak üzere götürüldüğü sırada sahibinin elinden kaçtı. Okul bahçesine giren inek, Atatürk büstüne çarpıp kırılmasına neden oldu. Olayın ardından hayvanın sahibi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilirken, aile yaşananlar nedeniyle endişe yaşadı.

İneğin sahibi Gülsüm Kılınç'ın oğlu Yalçın Kılınç, olayın yaşandığı gün büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. İneğin elinden kaçtıktan sonra okul bahçesine girdiğini ve büstü kırdığını çocuklardan öğrendiğini anlatan Kılınç, insan mı yoksa hayvan mı zarar verdiği konusunda endişelendiklerini bunun üzerine karakola giderek durumu anlattıklarını ifade etti.

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Kılınç, yetkililerin olayın hayvan tarafından gerçekleştirilmesi halinde büstün yeniden yapılacağını söylediklerini belirterek, ifadelerinin alınmasının ardından ineği İnekpınarı bölgesinde besicilik yapan Ömer Ateş'e sattıklarını, besicinin birkaç yıl bakıp üretimini yaptıktan sonra hayvanı yeniden sattığını ve ineğin sonraki akıbetinin bilinmediğini kaydetti. Olayla ilgili filminin çevrildiğini ve filmlerinin oynadığını ifade eden Kılınç, hatta filmin İngiltere'de bile yayınlandığını belirtti.

"Geçmişte yaşananların hatırlandı"

Olayın o dönem basında ve sosyal medyada geniş yer bulduğunu belirten Kadiruşağı Mahalle Muhtarı Yılmaz Kılınç, yaşananların belgesel konusu da olduğunu ifade ederek, hikayenin yıllar sonra yeniden gündeme gelmesiyle geçmişte yaşananların hatırlandığını söyledi.

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Okul depremde yıkıldı

Olayın yaşandığı okulun 6 Şubat depremlerinde yıkıldığını belirten mahalle sakinleri, okuldan geriye herhangi bir iz kalmadığını söyledi. Mahallede deprem sonrası konut çalışmalarının sürdüğünü belirten muhtar Yılmaz Kılınç, yaklaşık 80 konutun yapıldığını, çalışmaların yüzde 90 seviyesinde tamamlandığını ve kalan konutların da bu yıl teslim edilmesini beklediklerini kaydetti.