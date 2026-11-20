Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül ve beraberindeki heyet, Malatya'nın Kuluncak ilçesini ziyaret ederek belediye çalışmaları ve planlanan projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyarette Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ve MHP Kuluncak İlçe Başkanı Cahit Aslan, Şengönül ve beraberindeki heyeti ağırladı. Görüşmede ilçede yürütülen belediye çalışmaları, hayata geçirilmesi planlanan projeler ve Kuluncak'ın gelişimine yönelik hedefler ele alındı.

Belediye Başkanı Erhan Cengiz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Cengiz, ilçenin gelişimi için yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler üzerine verimli istişarelerde bulunduklarını belirtti.

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MHP Kuluncak İlçe Başkanı Cahit Aslan da ziyaretten dolayı Şengönül ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, Şengönül'ün duruşu, samimiyeti ve ülkücü iradesiyle teşkilata yol gösterdiğini ifade etti. Aslan, "Liderimizin izinde, ülkümüzün ışığında; birlik ve beraberlik içerisinde kutlu davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu