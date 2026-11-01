Malatya'da husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi Manolya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce yaşanan bir kavga nedeniyle husumetli olan taraflar görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme sırasında taraflardan biri H.B.A.'ya tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu bacağına saçma isabet eden H.B.A. yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.