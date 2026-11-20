Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi Ambarcı Sokak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla açılan ateş sonucu 1 kişi bacağından yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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