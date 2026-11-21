YETER ERDİNE - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2012 yılında kolon kanserine yakalanmasının ardından doğal beslenmeye yönelen 36 yaşındaki Tuba Çiçek, bu alandaki ilgisini üretime dönüştürdü.

Çiçek, beraberindeki kadınlarla Aralık 2022'de Zeynep Ana Kadın Kooperatifi'ni kurdu. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgedeki depremzede kadınlara da iş imkanı sunan kooperatifte reçel, marmelat ve kurutmalık ürünlerin yanı sıra bu yıl ekmek üretimine başlandı.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirilen Temiz Ekmek Projesi kapsamında kooperatifte çalışan 5 kadın, ata tohumu karakılçık buğdayından ekşi mayalı ekmek üretiyor.

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Ürünlerini kooperatifin restoranında ve sipariş üzerine satışa sunan kadınlar, ekmekleri Malatya'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderiyor.

Kooperatif Başkanı Tuba Çiçek, AA muhabirine, 2012 yılında kolon kanserine yakalanmasının ardından doğal beslenmeye yöneldiğini, bu süreçte sağlıklı gıdalara ilişkin araştırmalar yaptığını söyledi.

Tedavisinin ardından da doğal beslenme alışkanlığını sürdürdüğünü belirten Çiçek, bu alandaki ilgisini kadın istihdamına katkı sağlayan bir üretim modeline dönüştürmek istediği için beraberindeki kadınlarla Zeynep Ana Kadın Kooperatifi'ni kurduklarını ifade etti.

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Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Adıpayam Kadın Kooperatifi ile Temiz Ekmek Projesi'ni yürüttüklerini anlatan Çiçek, vakıf tarafından Hatay'da üretilen yaklaşık 10 ton karakılçık buğdayının kendilerine hibe edildiğini belirtti.

Yaz boyunca buğdayı temizleyip kuruttuklarını, kooperatifin yanındaki su değirmeninde öğüterek un haline getirdiklerini aktaran Çiçek, yaklaşık bir aydır ekmek üretimi yaptıklarını kaydetti.

"Her gün ekmeklerimizi restoranımızda satıyoruz. Ayrıca sipariş yoluyla isteyenlere gönderiyoruz. Şu anda Türkiye'nin her yerine ulaştırabilecek durumdayız. Doğanşehir'de Temiz Ekmek Projesi'nin başarılı olması için çabalıyoruz. Burada hem kadın istihdamını önceliyoruz hem de sağlıklı yaşamın ve beslenmenin önemini anlatmak istiyoruz."

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- Ata tohumlarını gündeme getirdi

Kullandıkları karakılçık buğdayının tohum aşamasından itibaren analizlerden geçirildiğini vurgulayan Çiçek, projeyle ata tohumlarını yeniden gündeme getirmeyi ve iklim krizine dikkati çekmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Karakılçık unundan zerdeçallı, zeytinli, cevizli, kekikli ve sade ekşi mayalı ekmekler ürettiklerini aktaran Çiçek, ürünlere ilginin arttığını kaydetti.

Gelecek dönemde Doğanşehir'in Günedoğru Mahallesi'ndeki tarlalarda karakılçık buğdayı yetiştireceklerini belirten Çiçek, kooperatife ait 7 dönümlük alanda ise Malatya'nın ata tohumu kunduru buğdayını ekeceklerini bildirdi.

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Ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Çiçek, pestisit kullanılmadan yetiştirilecek buğdaylardan ekmek üreterek daha fazla insana ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

- Temiz Ekmek Projesi'ni COP31'de tanıttılar

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile yürüttükleri iklim çalışmaları kapsamında COP31'e davet edildiklerini anlatan Çiçek, Antalya'daki organizasyonda Doğanşehir'deki çalışmalarını ve ekmek üretim süreçlerini tanıtma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Çiçek, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kadın kooperatifleriyle iklim krizi üzerine düzenli toplantılar yaptıklarını belirterek, "COP31 sürecine dahil olmamız istendi. Doğanşehir'in sesini, iklim krizine dair endişelerimizi ve yapmak istediklerimizi anlattık. Temiz ekmeğimizi de tanıttık. Ekşi maya kokusunu COP31'de, Antalya'da herkese duyurduk." dedi.

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Kooperatifte çalışan kadınlardan Aysun Kurtulmuş (40) da deprem sonrasında burada çalışmaya başladığını belirterek, "Kooperatif bizim için ekmek kapısı oldu. Düzenli bir maaşım var. Doğal, sağlıklı, ekşi mayalı ekmeklerimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.