Parkinson hastalığının tespitine yönelik 3 üniversiteden akademisyenlerin geliştirdiği yapay zeka modeli, beyin MR görüntülerini analiz ederek hastalığın tespitinde yüzde 94,4 doğruluk oranına ulaştı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden akademisyenlerin yürüttüğü araştırmada, Parkinson hastalarının MR görüntülerinin yapay zeka yardımıyla sağlıklı bireylerden ayırt edilmesi amaçlandı.

Çalışmada, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Korkmaz, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Açıkgöz ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyeni Tarık Talan görev aldı.

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Doç. Dr. Deniz Korkmaz, AA muhabirine, tıbbi görüntüleme ve derin öğrenme teknolojilerini bir araya getirerek Parkinson hastalığının tespitine yönelik yeni bir yöntem geliştirdiklerini söyledi.

Araştırmada uluslararası Parkinson araştırmalarında kullanılan PPMI veri tabanından 320 hasta ve 160 sağlıklı bireye ait toplam 480 kişinin MR görüntülerinin değerlendirildiğini belirten Korkmaz, yapay zeka modelinin görüntülerdeki ayırt edici özellikleri öğrenerek sınıflandırma yaptığını ifade etti.

Modelin başarısını farklı yöntemlerle karşılaştırdıklarını anlatan Korkmaz, geliştirilen sistemin yüzde 94,44 doğruluk, yüzde 91,67 duyarlılık ve yüzde 95,83 özgüllük değerlerine ulaştığını kaydetti.

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Korkmaz, test aşamasında değerlendirilen 72 MR görüntüsünün 68'inin model tarafından doğru sınıflandırıldığını belirterek, "Elde edilen bulgular, önerilen yöntemin Parkinson hastaları ile sağlıklı bireylerin ayrıştırılmasında umut verici bir performans sergilediğini ortaya koydu." dedi.

Modelin geliştirilmesinde yoğun bağlantılı sinir ağları, artık öğrenme yapıları ve dikkat mekanizmalarından yararlanıldığını aktaran Korkmaz, bu bileşenlerin MR görüntülerindeki hastalıkla ilişkili özelliklerin daha etkili analiz edilmesini sağladığını bildirdi.

Araştırmanın sağlık alanında yapay zeka kullanımına katkı sunduğunu vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

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"Araştırmada geliştirilen modelin, uzman hekimlerin değerlendirmelerini destekleyebilecek bilgisayar destekli tanı sistemlerine yönelik bilimsel bir temel oluşturması hedefleniyor. Bununla birlikte, yöntemin klinik uygulamalarda kullanılabilmesi için daha geniş ve bağımsız hasta gruplarında doğrulanması gerekiyor."