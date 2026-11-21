SALDIRI KAMERADA

Batuhan K.'nin parkta motosikletli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradığı anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Batuhan K.'nin park kenarında bank üzerinde oturduğu ve bu sırada motosikletle yaklaşan 2 kişinin tabanca ile bir el ateş ettiği ve kaçtığı görüldü. Sağlık ve polis ekiplerinin de olay yerine gelerek yaralıya ilk müdahale ve çevrede yapılan araştırma görüntüleri de kameraya yansıdı.