Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı (2)
SALDIRI KAMERADA
Batuhan K.'nin parkta motosikletli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradığı anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Batuhan K.'nin park kenarında bank üzerinde oturduğu ve bu sırada motosikletle yaklaşan 2 kişinin tabanca ile bir el ateş ettiği ve kaçtığı görüldü. Sağlık ve polis ekiplerinin de olay yerine gelerek yaralıya ilk müdahale ve çevrede yapılan araştırma görüntüleri de kameraya yansıdı.
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