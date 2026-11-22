Malatya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında, yatalak olduğu öğrenilen yaşlı bir kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabaha karşı Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Azerbaycan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 kişinin bulunduğu apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri tahliye edilirken ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dairede bulunan ve yatalak olduğu öğrenilen yaşlı adam, dışarı çıkamayarak hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında dairede bulunan bir kadın, çocuğunun kendisini uyandırması üzerine kalktığında yangını fark ettiğini söyledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.