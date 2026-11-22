MALATYA'da 8 katlı apartmanın 6'ıncı katında çıkan yangın nedeniyle yatalak hasta Mehmet Ceylan (90), hayatını kaybetti.

Battalgazi ilçesi Yamaç Mahallesi'ndeki 8 katlı konutlarda saat 05.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Apartmanın 6'ıncı katından alevlerin yükseldiğini görenler, binadan dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yapılan kontrollerde yangının çıktığı odada bulunan yatalak hasta Mehmet Ceylan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kayınbabasını kısa süre önce evlerine getirdiklerini söyleyen damadı Battal Korkmaz, yangın sırasında salonda yattığını, bir anda gürültü duyduğunu ve alevleri görünce can havliyle dışarı çıktıklarını anlattı.

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Apartmanda yaşayanlar da dışarıda beklerken, dairede ve apartman çevresinde yapılan incelemelerin ardından Mehmet Ceylan'ın cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangında 2 kişinin de dumandan etkilendiği belirtildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.