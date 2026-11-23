Ortaya çıkan renk cümbüşüyle ayrı bir güzelliğe bürünen ağaçlar, fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

Kent genelindeki yaklaşık 9 milyon kayısı ağacında mevsim geçişiyle oluşan renk değişimi, dron ile görüntülendi.

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