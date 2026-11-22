Dumandan etkilenen S.A. ile A.A. ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, yangında binanın 6. katında bulunan ve fiziksel engeli olduğu öğrenilen Mehmet Ceylan'ın (86) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yamaç Mahallesi'ndeki 8 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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