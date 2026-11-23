Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül de programa destek veren firmalara teşekkür ederek, etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, programda yaptığı konuşmada, iş arayan vatandaşlar için önemli bir programın hayata geçirildiğini söyledi.

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