Battalgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının ardından başlattığı kaldırım düzenlemesi ve sıcak asfalt serimini tamamladı. Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın daha önce çalışmaları yerinde incelediği sokakta, yol ve kaldırımlar yenilendi.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi’nde altyapı kuruluşlarının işlemlerini tamamladığı sokaktaki üstyapı çalışmalarını bitirdi. Asfalt serimi öncesinde yolun hazırlıklarını yapan ekipler, kaldırım düzenlemelerinin yanı sıra sıcak asfalt uygulamasını da tamamladı. Altyapı çalışmaları sırasında toz ve çamur nedeniyle mahalle sakinlerinin ulaşımda güçlük yaşadığı sokak, yapılan düzenlemelerle daha kullanışlı hale getirildi. Kaldırımların yenilenmesiyle yaya ulaşımı, sıcak asfalt serimiyle de araç ulaşımı iyileştirildi.

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Başkan Taşkın çalışmaları yerinde incelemişti

Belediye Başkanı Bayram Taşkın, asfalt hazırlığı ve kaldırım çalışmalarının devam ettiği sırada sokağı ziyaret ederek incelemelerde bulunmuş, personeli selamlayıp mahalle sakinleriyle sohbet etmişti. Ziyaretinde vatandaşların altyapı sürecinde yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını belirten Taşkın, yol ve kaldırım çalışmalarına başlanabilmesi için doğal gaz, elektrik, telekomünikasyon ve su altyapısına ilişkin işlemlerin tamamlanması gerektiğini ifade etmişti. Taşkın, altyapı kuruluşlarıyla koordineli hareket ederek çalışmaların bittiği sokak ve caddelerde üstyapı düzenlemelerini sürdüreceklerini kaydetmişti.