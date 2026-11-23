Edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki F.K. kalp krizi geçirmesi üzerine Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Malatya’ya sevk edilmesine karar verildi.

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