Malatya'nın Doğanşehir ilçesine ait coğrafi işaretli Dermason kuru fasulyesi, "Tescilli Lezzetler" programı kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Kampüsü'nde düzenlenen "Doğanşehir Dermason Kuru Fasulye ve Pilav Buluşması" etkinliğiyle öğrencilerle buluştu.

Doğanşehir Kaymakamlığı himayesinde, Doğanşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yürütülen "Yerelden Evrensele, Doğanşehir'in Lezzetleriyle Buluşuyoruz Tescilli Lezzetler" programı kapsamında, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tazelenme Üniversitesi iş birliğiyle "Doğanşehir Dermason Kuru Fasulye ve Pilav Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi. MTÜ Yeşilyurt Kampüsünde, Yeşilyurt Meslek Yüksekokulunda düzenlenen etkinlikte, coğrafi işaretle tescillenen Dermason kuru fasulyesi ile Doğanşehir'in kendine özgü lezzetleri ve yöresel değerleri tanıtıldı.

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Etkinliğe Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, MTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Orhan Gündüz ve Prof. Dr. Oğuzhan Göktolga, Doğanşehir Cumhuriyet Savcıları Emine Çakmak, Nazmi Arslan, Furkan Erdoğan, MİAD Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, MTÜ Tazelenme Üniversitesi Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Neşe Mehmetoğlu ve Koordinatör Eyüp Önler katıldı. Programa ayrıca MTÜ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci iştirak etti.

Yerel ürünlerin tanıtımını ve coğrafi işaretli değerlerin genç kuşaklara aktarılmasını amaçlayan etkinlikte, katılımcılara Doğanşehir'in tescilli Dermason kuru fasulyesi ve pilav ikram edildi.