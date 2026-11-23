Kayısı ağaçları, sonbahar mevsimiyle birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte, Karakaya Baraj Gölü kıyısında ağaçların yaprakları, gölün ve gökyüzünün mavisiyle aynı kareye girdi. Kentin birçok noktasında evlerin arasından yamaçlara kadar uzanan bahçelerde, yer yer yeşilini koruyan kayısı ağaçları aynı zamanda yaprak dökmeye başladı.

DÜNYA kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da sonbaharla birlikte kayısı bahçelerinde oluşan manzara dron ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.