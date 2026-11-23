Hayırseverler tarafından hastaneye bağışlanan aracın teslim protokolü gerçekleştirildi. Hastane yönetimi, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’nin çalışmalarında kullanılacak araç desteğinden dolayı Karagülle kardeşlere teşekkür etti.

Malatya’nın Darende ilçesinde hayırseverler Ahmet ve Fatih Karagülle, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’ne araç hibe etti.

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