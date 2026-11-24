Malatya'nın Darende ilçesinde 82 yaşındaki emekli öğretmen Selahattin Soylu, 66 yıllık arkadaşı ve 85 yaşındaki meslektaşı Necmettin Ulu'yu Öğretmenler Günü'nde ziyaret etti.

Darende Cumhuriyet İlkokulu'ndan emekli olan iki öğretmen, yıllar sonra bir araya gelerek eski günleri yad etti. Diyarbakır Öğretmen Okulu'ndan 1963 yılında mezun olan ve Darende'nin çeşitli köylerinde birlikte görev yapan iki arkadaşın buluşması duygusal anlara sahne oldu.

Ziyarette konuşan Selahattin Soylu, Necmettin Ulu ile kardeş gibi olduklarını belirterek, hasta olan arkadaşına acil şifalar diledi. 66 yıllık dostluğun örnek olduğu buluşma, Öğretmenler Günü'nde anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.