Rektör Akpolat ziyareti dolayısı ile Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'a teşekkür etti.

Ziyarette, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Abuzer Kalkan ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Yurteken de yer aldı.

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