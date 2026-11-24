Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 12 köyün ortak kullanımında olduğu belirtilen mera alanına yapılması planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesine vatandaşlar tepki gösterdi. Hayvancılıkla geçimini sağlayan bölge sakinleri, meralarının ellerinden alınacağını savunarak projenin durdurulmasını istedi.

Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu, Delahasan Yurdu, Söğüt, Alholar, Kızılmağara ve çevre mahallelerin ortak kullandığı Değirmenpınarı mevkiindeki mera alanında GES projesi kapsamında çalışma yürütüldüğü belirtildi. Bir araya gelen vatandaşlar, söz konusu alanın yıllardır hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinde kullanıldığını, aynı zamanda geleneksel şenliklere ev sahipliği yaptığını ifade etti.

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Yaklaşık 47 bin dönümlük arazinin acele kamulaştırma yoluyla hazineye devredildiğini öne süren vatandaşlar, meraların şirketlere tahsis edilmesine tepki gösterdi. Enerji yatırımlarına karşı olmadıklarını ancak projelerin hayvancılığın yapıldığı meralarda gerçekleştirilmemesi gerektiğini belirten bölge sakinleri, kamulaştırma sürecinin ve verilen izinlerin incelenmesini istedi.

Söğüt Mahalle Muhtarı İsmail Yaşar, deprem sonrası köylere dönüşlerin başladığını ve vatandaşların yeniden hayvancılığa yöneldiğini belirterek mera alanlarının korunması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 360 küçükbaş hayvanı bulunduğunu belirten Hüseyin Yaşar ise 2020 yılında İstanbul'dan bölgeye yerleşerek hayvancılığa başladığını ifade ederek, GES projesinin geçim kaynaklarını tehdit ettiğini savundu.

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Kızılmağara Mahalle Muhtarı Ali Seydi Dağşan da 12 köyün ortak kullandığı meranın bölge halkının geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, yetkililerden destek istedi.

Hayvancılıkla uğraşan diğer vatandaşlar da meraların kaybedilmesi durumunda geçimlerini nasıl sürdüreceklerini bilmediklerini belirterek Cumhurbaşkanı, Malatya Valisi ve milletvekillerine çağrıda bulundu. Vatandaşlar, GES projesinin durdurulmasını ve meralarının korunmasını talep etti.