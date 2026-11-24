Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kutlamalar, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle devam etti.

Programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını belirterek, öğretmenlerin aynı zamanda bir medeniyetin inşasında önemli rol üstlendiğini söyledi. Öğretmenlerin çocukların zihinlerini bilgiyle donatırken kalplerine umut ve anlam kazandırdığını ifade eden Bakır, dijitalleşme ve yapay zekanın geliştiği günümüzde öğretmenin rehberliğinin yerini hiçbir teknolojinin dolduramayacağını kaydetti.

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Malatya'da 6 Şubat depremlerinin ardından görev yapan öğretmenlerin fedakarlıklarına da değinen Bakır, öğretmenlerin zor şartlarda öğrencilerin yanında olduğunu ve şehrin yeniden ayağa kalkma mücadelesine katkı sunduğunu belirterek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise konuşmasında, başta şehit öğretmenler olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenleri rahmetle andı. Görev yapan ve emekli olan öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Er, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz da öğretmenlerin milletin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade etti. Bir milletin istikbalinin yetiştirdiği insanların niteliğiyle şekillendiğini belirten Vali Yavuz, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgili, ahlaklı ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çekti. 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın yeniden ayağa kalkma sürecinde öğretmenlerin büyük fedakarlık gösterdiğini ifade eden Vali Yavuz, hiçbir çocuğun bağımlılığın şiddetin ve umutsuzluğun pençesine düşmemesi için aileler ve eğitim camiasıyla birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

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Programda şiir dinletisi, aday öğretmenlerin yemin töreni, Akmercan Anadolu Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi, Öğretmen Akademisi erbane gösterisi ve Maarif Halk Oyunları ekibinin gösterisi gerçekleştirildi.

Tören, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgelerinin takdimi ve ödül töreni ile sona erdi.