Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin'in sponsor olarak destek verdiği Umut Elçi, Bolu'da düzenlenen 9. Açık Balkan Wushu Şampiyonası ve Avrasya Kupası'nda iki derece elde etti. Tai Chi Sun stilinde ikinci, Yang stilinde üçüncü olan Elçi, kazandığı madalyalarla Keskin'i ziyaret ederek desteğinden dolayı teşekkür etti. Keskin, genç sporcuya gelecek turnuvalarda da destek vereceklerini belirterek belediyelere ve diğer kurumlara amatör sporcuların desteklenmesi çağrısında bulundu.

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin'in sponsorluğunda uluslararası turnuvaya katılan Umut Elçi, Balkan Wushu Şampiyonası'ndan iki madalyayla döndü. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 1317 Kasım 2026 tarihleri arasında Bolu'da düzenlenen 9. Açık Balkan Wushu Şampiyonası ve Avrasya Kupası'nda mücadele eden Elçi, büyükler kategorisinde iki farklı stilde derece elde etti.

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Turnuvada Tai Chi branşının Sun stilinde ikinci, Yang stilinde ise üçüncü olan Elçi, müsabakaların ardından sponsoru Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret etti. Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Umut Elçi'nin uluslararası organizasyona katılabilmesi için birlik olarak sponsorluk desteği sağladıklarını açıkladı.

Elçi'nin iki madalyayla Malatya'ya dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Keskin, genç sporcunun başarısının Malatya ve esnaf camiası açısından önem taşıdığını belirtti. Keskin, açıklamasında, "Umut kardeşimiz uluslararası bir turnuvaya katıldı. Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak kendisine sponsor olduk ve turnuvaya gitmesini sağladık. Kardeşimiz de bizleri mahcup etmedi, madalyalarla döndü. Hem Malatya'mız hem esnafımız adına önemli bir başarı elde etti. Aynı zamanda Malatyalı gençlere de örnek oldu" ifadelerini kullandı.

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Açık Balkan Wushu Şampiyonası ve Avrasya Kupası'nda büyükler kategorisinde yarışan Umut Elçi, Tai Chi branşında iki farklı stilde mücadele etti.Elçi, Sun stilinde ikincilik, Yang stilinde ise üçüncülük elde ederek organizasyonu iki dereceyle tamamladı. Şampiyonanın ardından madalyalarıyla birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini ziyaret eden Elçi, Başkan Şevket Keskin'e sağladığı sponsorluk desteği için teşekkür etti.

Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin, Umut Elçi'nin spora olan ilgisinden ve elde ettiği derecelerden memnuniyet duyduğunu belirterek desteğinin devam edeceğini ifade etti. Elçi'nin müsabakalarda deneyimli rakiplerle karşılaştığını dile getiren Keskin, "Umut kardeşimiz bu spora büyük bir heyecanla başlamış. Yaptığı işi seviyor ve başarılı bir şekilde sürdürüyor. Turnuvada karşısına Çinli bir sporcu çıktı. Üstelik rakibi bu sporun hocalığını yapan deneyimli bir isimdi. Buna rağmen mücadele ederek ikincilik elde etti. Kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.

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Genç sporcunun ilerleyen dönemde yeni başarılara imza atacağına inandığını belirten Keskin, "İnşallah bundan sonraki turnuvalarda da ülkemizi temsil ederek önemli başarılara ulaşacağına yürekten inanıyorum. Kardeşimizin katılacağı turnuvalarda her zaman yanında olacağız. Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin, amatör sporla ilgilenen gençlerin desteklenmesi gerektiğini belirterek belediyelere ve diğer kurumlara çağrıda bulundu. Sporcuların ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılabilmeleri için desteklenmelerinin önemine değinen Keskin, "Malatya'daki belediyelerimizin ve diğer kurumlarımızın da amatör sporla ilgilenen gençlerimize destek vermesini istiyorum. Gençlerimize sahip çıkmalıyız. Biz elimizden geleni yapacağız. Böyle pırıl pırıl gençlerimizin madalya kazanarak Malatya'ya dönmesi bizim için en büyük gurur kaynağıdır" şeklinde konuştu.

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Umut Elçi'ye bundan sonraki spor hayatında başarılar dileyen Keskin, "Kardeşimize güveniyorum. Bundan sonraki turnuvalarda da başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Kendisine hem spor hayatında hem de yaşamında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Balkan Wushu Şampiyonası'nda iki derece elde eden Umut Elçi de turnuvaya katılmasına sağladığı katkılardan dolayı Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin'e teşekkür etti. Keskin'in kendisine her zaman destek verdiğini belirten Elçi, "Başkanımızın desteğiyle turnuvaya gittik. Kendisi bizi her zaman destekledi, arkamızda durdu. Onun sayesinde bu organizasyona katıldık ve Allah'ın izniyle madalyalarla döndük" dedi.

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Gelecek turnuvalarda da başarılı sonuçlar elde etmeyi hedeflediğini belirten Elçi, "Bundan sonraki turnuvalarda da başkanımızın bize destek olacağına inanıyorum. Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini ve Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil ederek gururla dönmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin'in sponsorluk desteğiyle 9. Açık Balkan Wushu Şampiyonası ve Avrasya Kupası'na katılan Umut Elçi, Tai Chi Sun stilinde ikincilik ve Yang stilinde üçüncülük elde ederek Malatya'ya iki madalyayla döndü.