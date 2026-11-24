İnönü Üniversitesi'nce düzenlenen 15. Uluslararası Kısa Film Festivali'nin lansman ve basın toplantısı gerçekleştirildi. Bu yıl 115 ülkeden bin 328 film başvurusu alan festivalde ön değerlendirmeler sonucunda 40 film finale kaldı.

İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanvekili Ahmet Ünver, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Festival Direktörü Ersin Aycan, akademisyenler ve davetliler katıldı.

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Programda konuşan Festival Direktörü Ersin Aycan, festivalin uluslararası alanda önemli bir konuma ulaştığını belirterek, bu yıl 115 ülkeden bin 328 film başvurusu aldıklarını söyledi. Festivalin sürdürülebilirliğinin önemine değinen Aycan, Covid19 pandemisi ve 6 Şubat depremleri nedeniyle verilen aranın ardından organizasyonu yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ise festivalin üniversite ve Türkiye açısından önemli bir marka değerine ulaştığını belirterek, organizasyonun gelecek yıllarda da devam etmesini temenni etti.

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de kültür ve sanat etkinliklerinin şehirlerin tanıtımı ve vatandaşların moral ve motivasyonu açısından önemli olduğunu söyledi. Depremlerin ardından Malatya'da yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü belirten Er, festival ve organizasyonların şehrin sosyal hayatının canlanmasına ve turizm potansiyelinin geliştirilmesine katkı sunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından İnönü Üniversitesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi arasında İnönü Üniversitesi 15. Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.