YETER ERDİNE - İnönü Üniversitesinde yürütülen projede, gıda sanayisi atıkları kullanılarak biyodizel üretiminde değerlendirilebilecek mikrobiyal yağ elde edildi.

İnönü Üniversitesi ile Ahi Evran Üniversitesi işbirliğinde yürütülen "Atıktan Temiz Enerjiye, Gıda Sanayisi Atıklarından İleri Nesil Mikrobiyal Lipit ve Biyodizel Ham maddesi Üretimi Projesi" kapsamında peynir altı suyu ve tarihi geçmiş meyve suları, maya aracılığıyla biyodizel ham maddesine dönüştürüldü.

Proje ekibinden İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seval Cing Yıldırım, AA muhabirine, projenin temel laboratuvar çalışmalarının İnönü Üniversitesinde yapıldığını, 20 litrelik pilot ölçekli üretim çalışmalarının ise Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

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Biyodizel üretiminde genellikle soya, kanola, ayçiçeği ve palmiye gibi bitkisel yağların kullanıldığını belirten Yıldırım, bu durumun gıda ve yakıt üretimi arasında rekabete neden olduğunu ifade etti.

Bitkisel yağların biyodizel üretimindeki önemli maliyet kalemlerinden biri olduğuna dikkati çeken Yıldırım, alternatif ham madde olarak yüksek miktarda yağ depolayabilen mikroorganizmaları kullandıklarını dile getirdi.

- Gıda atıklarından yüzde 66 lipit verimi elde edildi

Çalışmada "Candida lipolytica" adlı mayayı tercih ettiklerini anlatan Yıldırım, tarihi geçmiş veya son kullanma tarihi geçmiş meyve suları ile peynir altı suyunu mayaların beslenmesinde kullandıklarını belirtti.

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Yıldırım, şöyle konuştu:

"Amacımız, bitkisel yağların yerine yüksek oranda yağ biriktiren mikroorganizmaları kullanarak mikrobiyal yağ ve biyodizel ham maddesi üretmekti. Bu üretimde karbon kaynağı olarak da gıda sanayisi atıklarından yararlandık. Kullandığımız maya uygun koşullarda ortamda bulunan şekeri hücre içine alıyor ve yağa çevirerek depoluyor. Daha anlaşılır bir ifadeyle, bu maya hücreleri küçük birer biyolojik yağ fabrikası gibidir. Mayalardan yüksek miktarlarda yağ üretip biyodizel ham maddesi olarak kullandık."

Laboratuvar çalışmalarının ardından sistemi 20 litrelik pilot üretim ölçeğine taşıdıklarını belirten Yıldırım, yüzde 50 tarihi geçmiş meyve suyu ve yüzde 10 peynir altı suyu içeren üretim ortamında yüzde 66 lipit verimine ulaştıklarını kaydetti.

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Elde edilen mikrobiyal yağın bileşimini de incelediklerini aktaran Yıldırım, oleik, palmitik, linoleik ve stearik asitlerin öne çıktığını, yağın biyodizel üretiminde kullanılabilecek özellikler taşıdığını bildirdi.

- Atık suyun kirlilik yükü yüzde 55 azaltıldı

Projenin hem atıkların değerlendirilmesi hem de yenilenebilir yakıt üretimi açısından önem taşıdığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Projenin sıfır atık ve döngüsel ekonomi açısından en önemli yönü budur. Biyodizelin önemli maliyet kalemlerinden biri olan ham maddeyi, bitkisel yağ veya rafine şeker yerine gıda sanayisi atıklarından sağlıyoruz. Üstelik aynı süreçte kimyasal oksijen ihtiyacını yüzde 55 azaltarak atık su arıtma yükünü de düşürüyoruz."

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Projeyi Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) da tanıttıklarını belirten Yıldırım, bir sektörün atığının başka bir üretim sürecinde ham madde olarak kullanılabileceğini gösterdiklerini ifade etti.

Yıldırım, sonraki aşamada pilot üretimi tekrarlayarak sistemin güvenilirliğini artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.