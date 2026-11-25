Darende Kaymakamlığının yanına inşa edilecek üç katlı hizmet binasının yapımını üstlenen yüklenici firma, iş makineleriyle sahada çalışmalara başladı.

İlçeye modern ve işlevsel bir müftülük hizmet binası kazandırılması amacıyla hazırlanan projenin 30 Ekim 2026'da gerçekleştirilen yapım ihalesinin ardından inşaat süreci başladı.

Malatya’nın Darende ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar görerek yıkılan ilçe müftülük binasının yerine yapılacak yeni hizmet binası için temel kazı çalışmaları başladı.

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