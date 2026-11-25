Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi
Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 69 yaşındaki erkek hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Giriş: 25.11.2026 - 15:24 Güncelleme:
Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 69 yaşındaki erkek hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 69 yaşındaki H.Y.'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanın ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla hava ambulansı talep edildi.
Hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
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