Malatya'da kendisinden haber alınamayan bir kişi yaşadığı villada ölü bulundu.

Olay, 13.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Oğuzhan Asiltürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kendisine ait villada yalnız yaşadığı öğrenilen 60 yaşındaki Talat Ö.'den bir süre haber alamayan yakınları kontrol etmek amacıyla ikametine gitti. Eve giren yakınları, Talat Ö.'yü sandalyede hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Talat Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Talat Ö.'nün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.