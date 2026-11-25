Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 31 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı Bulutlar Sitesi'nin A ve B blokların yıkılmasına ilişkin 8 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hapis cezası istedi.

Sanık avukatları suçlamaları kabul etmeyerek, lehte hususların uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, müteahhit H.B'ye 11 yıl 6 ay hapis cezası, dönemin belediye görevlileri M.H.B, M.B. ile D.Ö'ye 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verirken, diğer sanıklar H.Ş, F.T. ve B.A'nın beraatine hükmetti.

REKLAM

Heyet, mahkeme sürecinde vefat etmesi nedeniyle A.A. hakkında ise hüküm kurmadı.

- Olay

Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'ndeki Bulutlar Sitesinin A ile B blokların depremde yıkılması nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi ise yaralanmıştı.

Davanın iddianamesinde, sanıklar A.A, B.A, D.Ö, F.T, H.B, H.Ş, M.B. ile M.H.B'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.