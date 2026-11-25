Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Malatya'da düzenlenen programa katıldı.

Sağkan, Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonunca MalatyaPark AVM'de düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 25 Kasım'ın yalnızca anma günü olarak geçirilmemesi gerektiğini söyledi.

Türkiye genelindeki tüm baroların bugün açıklama yaptığını belirten Sağkan, şöyle konuştu:

"Türkiye Barolar Birliği Kadın Hakları Komisyonu 81 ilde barolarımızla işbirliği içerisinde kadına yönelik şiddete karşı etkin şekilde mücadelesini devam ettirmektedir. Buradan tekrar hatırlatmak gerekirse, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış olması, iktidarın ya da devletin kadına yönelik şiddetle mücadelesindeki ulusal ve uluslararası yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır. Türkiye'de hemen hemen her gün kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri haberlerini görüyoruz. Bu hallere karşı bütüncül politikalar geliştirmek ve sivil toplumun da desteğini alarak eğitimden adli uygulamalara kadar tüm alanlarda bütüncül politikaları hayata geçirmek kaçınılmaz ve zorunludur. Daha fazla kadın cinayeti görmeden, daha fazla canımız yanmadan bu politikaların hayata geçirilmesinin takipçisi olacağımızı buradan tekrar ifade ediyor."

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Programa, Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri ve avukatlar katıldı.