Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bölgedeki zemin yapısı, heyelan hareketliliği ve yol güzergahının güvenliğine ilişkin teknik değerlendirmeler yapılacak.

Malatya'nın Darende ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi arasında ulaşımın sağlandığı yolda heyelan ve zemin hareketliliğinin nedenlerinin belirlenmesi amacıyla jeolojik etüt çalışması başlatıldı.

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