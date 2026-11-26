TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Bakan Murat Kurum’a Malatya’daki yeniden inşa çalışmaları ve COP31 organizasyonu dolayısıyla teşekkür ederek, Malatya’nın taleplerini iletti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, COP31 organizasyonuna ve deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanım, öncelikle tarafsız dünyanın ve katılımcıların son derece başarılı bulduğu COP31 organizasyonunda göstermiş olduğunuz gayret ve başarılı yönetim İçin teşekkür ediyoruz. COP31'i üyelerin uzlaşması üzerinden okumaya çalışanlar esasında COP31'in ne demek olduğunu anlamayanlardır. Ülkemize sunmuş olduğunuz tanıtımdan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, başta ilim Malatya olmak üzere bütün deprem bölgelerinde sizin göreve gelmenizle birlikte hızlı bir şekilde Kentlerin ihya ve inşasına inşasına hep birlikte şahitlik ettik. Depreme dirençli şehirler haline gelen şehrimiz adeta yeniden doğdu. Işıkları yeniden yaktık. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sizlere, sizlerin şahsında bütün AK Parti hükümetimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

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"Yeşilyurt kadim merkezleri ve yüzde 74 indirim beklentisi"

Malatyalı vatandaşların taleplerini Bakan Kurum’a ileten Tüfenkci, Yeşilyurt kadim merkezlerinin projelendirme süreci ile konut teslimatlarındaki indirim uygulamasına dikkat çekerek, "Değerli Bakanım, elbette ki Hayat devam ettiği sürece taleplerimiz de devam edecek. Biraz önce Mehmet Fendoğlu vekilimizin ifade ettiği gibi Yeşilyurt kadim merkezlerimizden özellikle iki tanesinin projesi yapıldı ama üçünün projesi hala bitmedi. Bunların bir an evvel bitirilerek ihale aşamasına getirilmesi noktasında vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin bir talebi var. Yine gerçekten büyük bir indirim olan yüzde 74'lük oranında oranında indirim yapılması vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyet oluşturdu. Ancak yapılan burası çekilen teslim edilmeyen konutların da bu uygulamadan faydalanılması noktasında bir çalışma yapılması beklentisi var. Bu noktada özellikle bakanlık bürokratlarımızın ve sizin talimatınızla sonuç alacağımıza inanıyorum" dedi.

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Sosyal donatı ve altyapı yatırımları

Deprem bölgelerinde yalnızca konut yapılmadığını, sosyal donatı ve altyapı alanlarında da çalışmalar yürütüldüğünü belirten Bülent Tüfenkci, "Sayın Bakanım, biz deprem bölgelerinde sadece konutlar inşa etmedik. Sosyal donatılarıyla beraber yollarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle, camileriyle kim ne derse desin bütün tarafsız gözlerin şaşkınlıkla izlediği büyük bir başarıya da hükümetimiz imza attı. Bunda sizlerin ve bürokratlarımızın büyük emekleri var. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bütçemizin, bakanlığın bütçesinin hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan temenni ediyor, saygılar sunuyorum" diye konuştu.