OKAN COŞKUN - Malatya'da aşçılık ve gastronomi bölümlerinde eğitim gören üniversite öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Merkezi'nde usta şefler ve kadınlardan kentin yöresel yemeklerini öğrenerek asırlık mutfak kültürünü geleceğe taşıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gastronomi Merkezi, geleneksel yemeklerin tanıtılmasına ve genç kuşaklara aktarılmasına katkı sunuyor.

Merkezde eğitim alan öğrenciler, teorik derslerde öğrendikleri yöresel yemeklerin hazırlanışını usta öğreticiler eşliğinde uygulamalı olarak deneyimliyor.

Coğrafi işaret tescilli kiraz yaprağı sarması, Polat içli köftesi ve analı kızlı gibi yöresel lezzetlerin yapımını öğrenen öğrenciler, kentin fırın yemekleri kültürünü de yakından tanıyor.

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- "Gelecek nesillere aktarmak istiyoruz"

Malatya Gastronomi Merkezi'nde görevli şef Halil Sarıal, AA muhabirine, yöresel yemekleri gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını söyledi.

Malatya'nın bulgur çeşitliliğinin yanı sıra fırın yemekleriyle de öne çıktığını belirten Sarıal, bazı yemeklerin uzun pişirme süreçlerinden geçtiğini ifade etti.

Sarıal, şunları kaydetti:

"Malatya'da yapılan bütün yemekleri, hem fırın yemeklerini hem yöresel ev yapımı yemeklerini öğrencilerle ve buraya gelen misafirlerimizle buluşturuyoruz. Şehrimizin yerel kültürünü, tarihini ve yapılan yemeklerin nasıl değerlendirilebileceğini, bir sonraki kuşağa nasıl aktarılabileceğini öğreniyorlar. Biz de elimizden geldiğince bu konuda onları eğitmeye çalışıyoruz."

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Malatya'nın 53 tescilli ürünü bulunduğunu belirten Sarıal, tandır kebabı ve kağıt kebabının kentin fırın kültürünün önemli örnekleri olduğunu söyledi.

Sarıal, "Bu yemekler 17-18 saatlik fırın sürecinde pişerek servis ediliyor. Taş fırın kültürünü ve taş fırından gelen lezzeti burada öğrencilerimize anlatıyoruz." dedi.

Usta öğretici Nevin Güleski de öğrencilerin Türk mutfağını öğrenerek gelecek nesillere aktarmasını hedeflediklerini belirtti.

Güleski, "Annelerimizin, anneannelerimizin yaptığı özel yemekleri tanıtıyoruz. Onların da nesilden nesile aktarılmasını istiyoruz. O yüzden yaptığımız yemeklerin tanıtılmasını, çocuklarımızın da bunları bilmesini, kendi çocuklarına da aktarmasını istiyoruz. Burada Malatya'nın tescil almış kiraz yaprağı köftesini, sarmayı öğreniyorlar." ifadelerini kullandı.

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- Malatya mutfağını dünya mutfağına taşımayı hedefliyorlar

Öğrencilerden Aysuda Karaarslan, Konya'dan geldiğini ve yemek yapmayı sevdiğini söyledi.

Gastronomi kültürünü çocuk yaşlardan itibaren sevdiğini belirten Karaarslan, kendi kültürünü ve tarihini öğrenmek için gastronomi bölümünü seçtiğini ifade etti.

Karaarslan, uygulamalı eğitimin önemine değinerek şunları kaydetti:

"Bizim öncelikle kendi kültürümüzü ve kendi tarihimizi öğrenmemiz lazım. Bunun için de gastronomiyi seçtim. Başta teorik olarak bize anlatıyorlar daha sonra bunu mutfakta uygulamalı olarak gösteriyorlar. Bu bence çok büyük bir avantaj. Çünkü birçok okulda bu sadece teorikte kalıyor. Onun için de öncelikle geçmişimizde nasıl kullanılmış onu öğreniyoruz. Hocalarımız bize bunu tanıtıyor ve modern restoran sunumuna nasıl sunabileceğimizi gösteriyorlar. Asırlık yemekleri geleceğe taşıyacağız ve dünya mutfağına duyuracağız."

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Öğrencilerden Deniz Yeşilova ise Hatay'dan geldiğini ve Malatya'nın yemeklerini beğendiğini belirtti.

Malatya'da bu kadar tescilli yemek bulunduğunu yeni öğrendiğini aktaran Yeşilova, kentin mutfağının bulgur ağırlıklı olduğunu ve sıfır atık anlayışını benimsediğini söyledi.

Yeşilova, "Malatya'nın yöresel mutfağı daha çok bulgur üzerine kurulu. Hocalarımızın da anlattığı gibi sıfır atık anlayışıyla ilerleyen bir mutfak kültürü var. O yüzden iyi, memnunum ben. Malatya'da daha çok ev yapımı tarzı yemekler oluyor." diye konuştu.