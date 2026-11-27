Yeşilyurt Belediyesi, emlak, çevre, temizlik ve ilan reklam vergisi ödemelerinde son günün 30 Kasım olması dolayısıyla vatandaşların işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için belediye veznelerini hafta sonu da açık tutacak.

Yeşilyurt Belediyesi Gelirler Müdürlüğü, vergi mükelleflerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ödemelerini 30 Kasım tarihine kadar tamamlamaları çağrısında bulundu. 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası'nda bulunan vezneler, 09.0017.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşların ödeme işlemlerini son güne bırakmadan gerçekleştirebilmeleri amacıyla hafta sonu da hizmet verecek olan belediye veznelerinin yanı sıra, vergi ödemeleri farklı kanallar üzerinden de yapılabilecek.

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Yeşilyurt Belediyesi Gelirler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada emlak, çevre, temizlik ve ilan reklam vergisi ödemelerinin belediye veznelerinden, banka hesapları aracılığıyla www.yesilyurt.bel.tr internet adresinden ve eDevlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Gelirler Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların son ödeme tarihi olan 30 Kasım'a kadar işlemlerini tamamlamaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.