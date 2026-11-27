Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Malatya Şubesi tarafından düzenlenen istişare toplantısında iş hayatının temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda, iş hayatındaki gelişmeler, tecrübeler ve geleceğe yönelik değerlendirmeler ele alındı.

Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, Arif Karaca ve Ramazan Özcan'ın katılımıyla üyelerle istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, iş hayatındaki tecrübe ve birikimlerin paylaşılmasının önemine dikkat çekti. Başkan Budak, dernek yönetimi ve üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısında iş hayatının önemli isimlerini bir araya getirdiklerini ifade etti.

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Karaca Yönetim Kurulu Başkanı ve MİAD Yönetim Kurulu Üyesi Arif Karaca ile Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'ın katıldığı toplantıda, iş hayatındaki deneyimler, yönetim anlayışı ve farklı alanlardaki birikimler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının konuklarından Arif Karaca'nın iş hayatındaki başarıları, yönetim tecrübesi ve vizyoner yaklaşımıyla üyelere önemli katkılar sunduğunu belirten Budak, Karaca'nın bilgi birikimi ve tecrübelerinden istifade etme fırsatı bulduklarını kaydetti.

İş hayatındaki tecrübe paylaşımının ve istişare kültürünün önemine değinen Budak, bu tür buluşmaların üyeler arasındaki iletişimi güçlendirdiğini, farklı bakış açılarının bir araya gelmesine imkan sağladığını ifade etti. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'ın toplantıya katılımından duydukları memnuniyeti de dile getiren Budak, iş hayatının farklı temsilcileriyle bir araya gelmenin karşılıklı fikir alışverişi açısından değer taşıdığını belirtti.

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MİAD Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, "MİAD Yönetim Kurulu olarak, kıymetli yönetim kurulu üyemiz ve Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Arif Karaca ile Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'ın katılımlarıyla üyelerimizle bir araya gelerek verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. İş hayatındaki başarıları ve vizyoner liderliğiyle örnek teşkil eden kıymetli yönetim kurulu üyemiz Arif Karaca, engin bilgi birikimi, değerli tecrübeleri ve ilham veren bakış açısıyla istişarelerimize önemli katkılar sundu. İstanbul'daki Malatyalı kıymetli iş insanlarımızı dönem dönem Malatya'daki iş insanlarımızla bir araya getireceğiz. Bu buluşmalarla bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, iş dünyamız arasındaki iletişimi ve iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kıymetli paylaşımları ve yol gösterici değerlendirmeleri için Arif Karaca'ya, değerli katkıları için Ramazan Özcan'a ve toplantımıza katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu