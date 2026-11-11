Başkan Er, dünya kamuoyuna yeni Malatya'yı anlatacak

Malatya'nın 6 Şubat depremlerinin ardından geçirdiği büyük dönüşüm, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de dünya gündemine taşınacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştireceği panellerde şehrin yeniden inşa sürecini, afetlere karşı dirençli şehir anlayışını ve geleceğin Malatya'sını uluslararası kamuoyuna anlatacak.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da uluslararası katılımla gerçekleştiriliyor. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon olmak üzere üç temel unsur üzerine inşa edilen "Geleceğin COP'uUygulama COP'u" yaklaşımıyla düzenlenen konferans, iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonları arasında yer alıyor.

REKLAM

COP31 kapsamında değerlendirmelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, organizasyonun oldukça kapsamlı ve geniş katılımlı olduğunu belirterek, konferans öncesindeki hazırlık sürecinde Malatya'nın da önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak COP31 hazırlıkları kapsamında uluslararası katılımlı önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Başkan Er, "COP31'e Giden Süreçte İklim Dirençli Şehirlerin Geliştirilmesi: Taahhütlerden Eyleme" başlığıyla düzenlenen toplantının yoğun uluslararası katılımla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Toplantıda Malatya'nın iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençli bir şehir haline gelmesi yönünde yürütülen çalışmaların ele alındığını belirten Başkan Er, COP31 kapsamında düzenlenecek panellerde de şehrin yeniden ayağa kalkış sürecini uluslararası katılımcılarla paylaşacaklarını söyledi. Başkan Er, "Malatya'nın yeniden küllerinden ayağa kalkışını, nasıl dirençli bir şehir oluşturduğumuzu düzenlenecek panellerde uluslararası kamuoyuyla paylaşacağız. Geleceğin Malatya'sını uluslararası platformda anlatacak, şehrimizin tanıtımına önemli katkı sunacağız. 12 Kasım'da düzenlenecek panelin ardından 17 Kasım'da da Malatya'mızı gündeme taşıyacağımız ve şehrimizi anlatacağımız iki ayrı panelimiz daha olacak" diye konuştu.

REKLAM

COP31 organizasyonunun gerçekleştirildiği alanın en iyi şekilde hazırlandığını ifade eden Başkan Er, konferansın başarılı bir şekilde yürütülmesinde emeği geçenlere ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Malatya, COP 31 panellerinde gündeme gelecek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 12 Kasım Perşembe günü COP31'in Mavi Bölgesi'nde düzenlenecek "COP31: Asrın İhyası ve Yerel Yönetim İş Birlikleri" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alacak ve Malatya'nın yeniden inşa sürecine ilişkin sunum gerçekleştirecek. Başkan Er, 17 Kasım'da düzenlenecek iki ayrı panelde de Malatya'nın dönüşümünü ve dirençli şehir çalışmalarını uluslararası katılımcılara aktaracak.

REKLAM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf ülkeleri ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiriyor. Konferansın en önemli etkinliklerinden biri olan COP31 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 6 kıtadan 95 ülke ve 102 liderin katılımıyla gerçekleştirilirken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de zirvede yer alıyor.