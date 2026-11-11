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        Yeşilyurt'ta fikirler, kürsüde buluşuyor

        Yeşilyurt'ta gençler fikirlerini kürsüye taşımaya hazırlanıyor. Yeşilyurt Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Münazara Topluluğu iş birliğinde düzenlenecek, toplam 120 bin TL. para ödüllü Münazara Etkinliği, gençlerin düşüncelerini özgürce ifade etmeye, farklı fikirleri tartışmaya ve hitabet yeteneklerini sergilemelerine imkan sunacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Yeşilyurt'ta fikirler, kürsüde buluşuyor

        Yeşilyurt’ta gençler fikirlerini kürsüye taşımaya hazırlanıyor. Yeşilyurt Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Münazara Topluluğu iş birliğinde düzenlenecek, toplam 120 bin TL. para ödüllü Münazara Etkinliği, gençlerin düşüncelerini özgürce ifade etmeye, farklı fikirleri tartışmaya ve hitabet yeteneklerini sergilemelerine imkan sunacak.

        Fikirlerin yarışacağı, düşüncelerin karşı karşıya geleceği ve etkili hitabetin ön plana çıkacağı münazara etkinliği için başvuru süreci 1120 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Dereceye giren öğrencilere toplam 120 bin TL para ödülü

        İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü Konferans Salonu’nda 22 Kasım 2026 tarihinde başlayacak etkinlikte gençler, bilgi birikimlerini, savunma becerilerini ve ikna kabiliyetlerini ortaya koyarak dereceye girebilmek için yarışacak. Dereceye giren gençleri toplam 95 bin TL ödül bekliyor. Etkinlik kapsamında birinciye 40 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncülüğü elde edecek iki öğrenciye ise toplam 50 bin TL. para ödülü verilecek.

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        Fikirler yarışacak, kazanan gençler olacak

        Gençlerin fikirlerini özgürce ifade etmelerine, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine ve kendilerini farklı alanlarda göstermelerine imkan sunacak etkinliğe tüm gençler davet edildi.

        Yeşilyurt’ta fikirlerin konuşacağı, gençlerin kürsüde buluşacağı bu heyecan verici organizasyon, düşüncenin gücünü ortaya koymaya hazırlanıyor.

        Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin fikirlerini özgürce ifade edebilmelerini, farklı düşüncelere saygı duyarak tartışma kültürü kazanmalarını ve hitabet yeteneklerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Münazara etkinliğimizin gençlerimizin özgüvenlerine, düşünsel gelişimlerine ve sosyal becerilerine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Geleceğimizin teminatı olan tüm gençlerimizi fikirlerini kürsüye taşımaya ve bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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