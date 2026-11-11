Darende'de Türkiye'nin en büyük GES yatırımlarından birinin temeli atıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde, Türk Telekom tarafından hayata geçirilecek Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) temeli törenle atıldı.

Gaziköy Mahallesi'nde Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt'un katılımıyla gerçekleştirilen törende, ilçenin enerji yatırımları açısından önemli projelerinden biri olan santralin temeli atıldı. Üst tüketim kategorisinde Türkiye birincisi, tek kurulum ölçeğinde ise Türkiye ikincisi olma özelliği taşıyan yatırımın Darende'nin ekonomik gelişimine, üretim kapasitesine ve yatırım potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.

Törende değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Darende'nin sahip olduğu potansiyeli yeni yatırımlarla buluşturarak geleceğin enerji merkezlerinden biri olma hedefiyle ilerlediğini belirtti. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımın ilçenin enerji üssü olma hedefinde önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade eden Bozkurt, üretimden istihdama, ekonomiden kalkınmaya kadar birçok alanda yeni yatırımları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Bozkurt, yatırımın Darende'ye kazandırılmasında emeği geçen Türk Telekom yönetimine ve katkı sunanlara teşekkür ederek, projenin ilçe ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını diledi.