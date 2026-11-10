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        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 200 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 288 ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 20:20 Güncelleme:
        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

        Malatya’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 200 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 288 ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takip sonucu operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 araçta ve 7 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, 200 gram AM sentetik kannabinoid hammaddesi ile 288 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ele geçirilen ham maddeden 20 kilogram sentetik kannabinoid elde edilebileceği belirtildi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

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