Hafif ticari araç ile çarpışan patpatın sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yazıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Cevdet Kurnaz idaresindeki tarım aracı çarpıştı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cevdet Kurnaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan eşi Döndü Kurnaz ise ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile patpat olarak adlandırılan tarım aracın çarpıştığı kazada Cevdet Kurnaz (65) yaşamını yitirdi, eşi Döndü Kurnaz (60) yaralandı.

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