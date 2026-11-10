Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Doğanşehir'de anıldı

Doğanşehir Atatürk İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan anma programında, şiirler okundu ve oratoryo gösterileri sahnelendi.

Anma programı ise Hüsne Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda devam etti.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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