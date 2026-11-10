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        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Doğanşehir'de anıldı

        Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Doğanşehir'de anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Doğanşehir'de anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

        Tören, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Anma programı ise Hüsne Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda devam etti.

        Doğanşehir Atatürk İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan anma programında, şiirler okundu ve oratoryo gösterileri sahnelendi.

        Törene, Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Cumhuriyet Savcısı Emine Çakmak, kurum amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, şehit yakınları, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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