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        Battalgazi Belediyesinden iki mahallede stabilize çalışması

        Battalgazi Belediyesi, kış öncesinde kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Bahçelievler Mahallesi ile Orduzu Mahallesi'nin Kaldırım bölgesinde stabilize yol çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Battalgazi Belediyesinden iki mahallede stabilize çalışması

        Battalgazi Belediyesi, kış öncesinde kırsal mahallelerde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Bahçelievler Mahallesi ile Orduzu Mahallesi’nin Kaldırım bölgesinde stabilize yol çalışması gerçekleştirdi.

        Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışların ardından yollarda oluşan çamurun araç ve yaya ulaşımını olumsuz etkilemesini önlemek için çalışma yürüttü. Bu kapsamda Bahçelievler ve Kaldırım mahallelerinde ihtiyaç duyulan yollara stabilize malzeme serildi. Yol zeminini iyileştirmeye yönelik çalışmalarla, vatandaşların yağışlı havalarda yaşadığı ulaşım güçlüklerinin azaltılması ve kırsal mahallelerde ulaşımın daha rahat sağlanması amaçlanıyor.

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