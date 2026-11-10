Malatya'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Program kent protokolünün Atatürk Evi ile Halk Eğitim Merkezi ziyareti ile sona erdi.

Törende Valilik, 2. Ordu Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi, siyasi partiler ile STK'lar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Malatya Valisi Seddar Yavuz, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

Malatya'da Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma programına Vali Seddar Yavuz, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri askeri ve mülki erkan ile öğrenciler katıldı.

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