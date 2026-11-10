Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

        Malatya'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

        Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'nci yıl dönümünde Malatya'da düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Malatya'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

        Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'nci yıl dönümünde Malatya'da düzenlenen törenle anıldı.

        Malatya'da Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma programına Vali Seddar Yavuz, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri askeri ve mülki erkan ile öğrenciler katıldı.

        Törende Valilik, 2. Ordu Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi, siyasi partiler ile STK'lar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Malatya Valisi Seddar Yavuz, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

        REKLAM

        Program kent protokolünün Atatürk Evi ile Halk Eğitim Merkezi ziyareti ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        Başkan Geçit'ten sınav öncesi öğrencilere moral desteği
        Başkan Geçit'ten sınav öncesi öğrencilere moral desteği
        Malatya Yeşilyurtspor attığı 38 golle profesyonel liglerin zirvesinde
        Malatya Yeşilyurtspor attığı 38 golle profesyonel liglerin zirvesinde
        İnönü Üniversitesinde öğrencilere sınav molası ikramı
        İnönü Üniversitesinde öğrencilere sınav molası ikramı
        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama
        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama
        Malatya'da sokak satıcılarına operasyon
        Malatya'da sokak satıcılarına operasyon
        ULUSDER Başkanı Polat: "Atatürk'ün fikirleri, Türkiye'nin geleceğine ışık t...
        ULUSDER Başkanı Polat: "Atatürk'ün fikirleri, Türkiye'nin geleceğine ışık t...