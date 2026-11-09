Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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