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        Kuluncak Belediye Başkanı Cengiz'den 10 Kasım mesajı

        Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 19:18 Güncelleme:
        Kuluncak Belediye Başkanı Cengiz'den 10 Kasım mesajı

        Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

        Başkan Cengiz, mesajında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andı. Atatürk'ün hatırasını yaşatmanın ve Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Cengiz, Cumhuriyeti koruyarak gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmanın önemine değindi. Cengiz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Bugün bizlere düşen en önemli görev; Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizi korumak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak, millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, fikirleri, eserleri ve milletimizin gönlündeki müstesna yeriyle daima hatırlanacak, bizlere yol göstermeye devam edecektir."

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        Cengiz, mesajının sonunda Atatürk'ün silah arkadaşlarını ve Millî Mücadele kahramanlarını da rahmet, minnet ve saygıyla andı.

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