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        Malatya'da, 82 yaşındaki kadın konteynerinde ölü bulundu

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki kadın, kaldığı konteynerde ölü bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Malatya'da, 82 yaşındaki kadın konteynerinde ölü bulundu

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki kadın, kaldığı konteynerde ölü bulundu.

        Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki Manas Konteyner Kent'te meydana geldi. İddiaya göre, konteyner kentte yalnız yaşayan Münire Uyan'dan (82) bir süre haber alamayan yakınları yaşlı kadını kontrol etmek için konteynere geldi. Komşuların yardımıyla konteynere giren aile yaşlı kadını yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine yapılan kontrolde, çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümünde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı doktorlar tarafından doğal ölüm olarak değerlendirildiği öğrenildi.

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        Münire Uyan'ın cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığı morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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