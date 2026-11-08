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        Komşu kavgasında site yöneticisini öldüren zanlı tutuklandı

        Malatya'da komşular arasında çıkan kavgada site yöneticisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Komşu kavgasında site yöneticisini öldüren zanlı tutuklandı

        Malatya’da komşular arasında çıkan kavgada site yöneticisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

        Yazıhan ilçesi Gayret Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan site yöneticisi Eser Kaya (42), komşusu E.G. ile yaşadığı tartışma sırasında silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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