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        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu

        Malatya'da yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 01:24 Güncelleme:
        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu

        Malatya'da yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir araçta yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda hedef konumunda bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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