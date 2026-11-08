Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir araçta yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda hedef konumunda bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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