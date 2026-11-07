Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Malatya'da konuştu:

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Ülkü Ocakları, Türk gençliğini her türlü tehlikeden korumak, onların devletine, milletine, ailesine faydalı bir şekilde yetişebilmeleri için çalışmalarını gece gündüz demeden devam ettirmektedir." dedi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Malatya İl Başkanlığı tarafından Malatya Merkez Spor Salonu'nda, "Ülküde Birlik Coşkusu Gençlik Şöleni" düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şölen, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, Türklük gurur ve şuuru ile İslam ahlakı ve fazileti ülküsü doğrultusunda hareket eden Ülkü Ocaklarının, Türk gençliğine vatan sevgisi, tarih şuuru ve milli duruş kazandırmayı amaçladığını söyledi.

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Ülkü Ocaklarının İslam ahlakını ve Hazreti Muhammed'in sünnetini rehber edindiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ülkü Ocakları, İslam ahlakını ve Peygamber Efendimizin sünnetini rehber edinmiştir. Bu ocak inanç, şuur ve kararlılıktır. Ülkü Ocakları, Türk gençliğini her türlü tehlikeden korumak, onların devletine, milletine, ailesine faydalı bir şekilde yetişebilmeleri için çalışmalarını gece gündüz demeden devam ettirmektedir. Büyük medeniyetler önce insanı inşa eder, devlet kurmadan önce insan yetiştirmek, medeniyet kurmadan önce ahlak inşa etmek gerekir. İşte Ülkü Ocaklarının temel gayesi de budur. Türk milletinin geleceğini omuzlayacak, ahlaklı, şuurlu, çalışkan bir gençlik yetiştirmektir. Biz spordan eğitime, kültürden teknolojiye kadar her alanda gençlerimizin yanındayız. Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde hazırlamış olduğumuz uzaktan eğitim merkezi bugün birinci sınıftan 12. sınıfa kadar ders müfredatlarıyla gençlerimize ücretsiz bir eğitim hakkı sunmaktadır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ifade ettiği gibi biz, gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünüyoruz. İşte yapmış olduğumuz bu dijital dershane bu söylemimizi en güçlü şekilde ifade etmektedir."

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Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokol sayesinde artık ocakta verdikleri eğitimlerin resmi olarak sertifikalarını gençlere ulaştırabildiklerini kaydeden Yıldırım, geçen ay Türkiye'nin köklü kuruluşlarından Yeşilay ile de bir protokol imzaladıklarını ve gençleri her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak için bir araya geldiklerini aktardı.

Yıldırım, terörsüz Türkiye ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, atmış olduğu her adımla beraber Türkiye'nin geleceğini şekillendirmiştir. Bugün Türk milletinin yeniden yazacağı destanın adı bellidir, terörsüz, güçlü, büyük Türkiye. Liderimizin kararlılığı, feraseti ve cesareti sayesinde Türkiye'nin geleceği yükselmeye başlamıştır." dedi.

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MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da Ülkü Ocaklarındaki eğitim faaliyetleriyle hedeflerinin Malatya'nın gençlerini yalnızca bugünün şartlarına hazırlamak değil, yarının dünyasında söz sahibi olacak şekilde yetiştirmek olduğunu kaydetti.

MHP İl Başkanı Turgay Şengönül de teşkilat çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve vatandaşın dertleriyle dertlenmeye, sevinçlerine ortak olmaya ve ayrım gözetmeksizin her kesimin yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Yusuf Sefi de bugün bu salonda sadece müziğin sesi değil, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin gücünün yükseleceğini söyledi.

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Konuşmaların ardından sanatçılar Ali Kınık, Alperen Kekilli ve Kaya Kuzucu sahne aldı.

Programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile bazı ilçe belediye başkanları da katıldı.