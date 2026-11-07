Malatya'da araca gizlenmiş 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Malatya'da düzenlenen operasyonda araca gizlenmiş 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen operasyonda araca gizlenmiş 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekiplerince kentte yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bir araçta yapılan aramada torpido gözü, kaput altı ve sürücü mahallinin yan kısmına gizlenmiş 7 ruhsatsız tabanca bulundu.
Ekiplerce 2 şüpheli gözaltına alındı.
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