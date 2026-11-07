Doğanşehir Dermason Kuru Fasulyesi coğrafi işaretle tescillendi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine özgü Dermason Kuru Fasulyesi, coğrafi işaret tescili alarak koruma altına alındı.

Doğanşehir'in yöresel tarım ürünleri arasında yer alan Dermason Kuru Fasulyesi, coğrafi işaret tesciliyle ilçenin tescilli ürünleri arasına girdi. Ürünün kendine has aroması ve kalitesinin tescille güvence altına alınmasıyla birlikte, marka değerinin artırılması ve bölge ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, coğrafi işaret tescilinin ilçe tarımı ve üreticiler açısından önemli olduğunu belirterek, "Toprağımızın bereketi ve ilçemizin gururu olan ürünümüzün kalitesini bu tescille taçlandırdık. Bu önemli başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, coğrafi işaretin Doğanşehir'imize, emektar üreticilerimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu